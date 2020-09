Los corales rojos, un tesoro inexplorado que se encuentra en aguas turcas

Los corales rojos del municipio de Ayvalik, en la provincia de Balikesir, en las costas del mar Egeo, esperan a ser descubiertos por los buceadores extranjeros.



Algunos de estos corales tienen casi 150 años de edad y pueden ser explorados durante nueve meses al año.



En declaraciones a la Agencia Anadolu, Serdar Emre Balaban, instructor de buceo en el Centro de Buceo Azul Norte, cuenta que los corales rojos solo existen en Ayvalik y en la localidad italiana de Portofino.



Balaban dice que en la zona también hay estrellas y esponjas marinas junto a los corales y que todos estos se alimentan de plancton.



“Los corales amarillos viven a una profundidad de entre 27 y 33 metros. A partir de los 32 metros podemos empezar a ver a las gorgonias, es decir, a los corales rojos, hasta los 50-60 metros de profundidad”, explica Balaban.



“Estos corales que llamamos gorgonias no son corales que tengan una constitución muy débil. Normalmente los corales crecen muy despacio, pero se ha observado que los corales gorgonias de Ayvalik pueden llegar a crecer cuatro centímetros al año”, relata Balaban.



El instructor de buceo señala que la Universidad de Estambul investiga estos corales una vez cada dos años para monitorear su crecimiento y ver si el cambio climático los afecta o no.



A los corales en otros lugares del mundo les afecta mucho el cambio de la temperatura del agua porque se crían en aguas poco profundas, según Balaban.



Balaban también apunta a la pesca con redes como uno de los factores que perjudica el desarrollo de los corales. Sin embargo, Balaban recalca que las redes no acaban con la vida de los corales y que solo la falta de plancton puede hacerlo.



“Vienen muchos buceadores locales a ver los corales, pero fuera de Turquía se desconocen porque Ayvalik no es conocida como una zona turística, sino agraria. Es por esto que no aparece ni siquiera en las guías turísticas”, lamenta Balaban. (I)