Los "comics" son utilizados para la enseñanza del inglés

Pocas veces se ha visto a tantos superhéroes reunidos. El Capitán América, Dr. Strange, Black Widow, Superman, la Mujer Maravilla, los Guardianes de la Galaxia, Batman, Ironman, Spiderman, Hulk, todos se dieron cita para contar sus historias.

El escenario no era Wakanda, Metrópolis ni Ciudad Gótica. Este inusual encuentro se vivió en las instalaciones de la Unidad Educativa Particular Copol, en el norte de Guayaquil.

Se trató de la Comicpol, un evento organizado por las directivas del plantel para que los chicos vivan una experiencia de inmersión en el idioma inglés.

Durante dos días, los estudiantes se disfrazaron de sus personajes de comic favoritos, crearon escenografías y relataron historias, todo en inglés.

De esta forma afianzaron el dominio de este idioma y pusieron a prueba su dominio escénico.

“Nuestros más de 600 alumnos han tenido la oportunidad de apreciar, de participar, de actuar en inglés. Se trata de una oportunidad para vivenciar el bilingüismo que aquí se hace y se predica”, manifestó Verónica Jordán, vicerrectora general del Copol.

Se trata de una forma de aprovechar el gusto de los jóvenes por estos personajes y utilizarlo para incentivar el aprendizaje del inglés.

“A través del Comicpol llegamos mucho a los estudiantes. Ellos se sienten muy identificados con aquel superhéroe que por ser diferente, en algunas situaciones es rechazado y relegado, pero también aporta, también significa”, comentó la Vicerrectora.

Historias y actuación

Narrando las historias, los alumnos practican el idioma y demuestran que pueden desenvolverse ante un público en un escenario.

Por ejemplo, un grupo escenificó los inicios del Capitán América. Un alumno representó al Steve Rogers antes de recibir el suero del supersoldado y se mostró cómo ingresaba a una cápsula (fabricada en cartón por los propios estudiantes), de la cual y a los pocos segundos salió convertido en el defensor de la justicia.

Y todo el relato lo efectuaron en idioma inglés.

“Me parece una iniciativa muy buena, porque a la mayoría de los chicos les gusta leer comics, ya sean de DC o Marvel, o cualquier otra serie”, afirmó el Dr. Stephen Strange. “Y si son en inglés, con los dibujos podrán identificar qué está pasando y con el idioma pueden saber qué dicen y cómo se sienten los personajes”.

En realidad es Marcelo Loor, un adolescente de 14 años, alumno de primero de bachillerato, quien se encontraba personificado como el Dr. Strange.

Con un aro representó los portales que este personaje de Marvel abre para poder comunicarse con otros lugares y dimensiones.

Marcelo eligió al Dr. Strange porque se identifica con su manera de ser. “Me gusta que pasa de ser egoísta y enfocarse solo en sí mismo, a ser una persona que decide sacrificarse por los demás”.

Katherine Vásquez es madre de Valentina Vargas, de 12 años, estudiante de octavo básico. Su hija creó un personaje, la Niña de la Noche, con sus propios poderes y su propia historia.

Orgullosa, la madre relató cómo Valentina estuvo dos semanas dedicada a la tarea de imaginar a su creación, su forma, sus características, perfeccionando cada detalle para la Comicpol.

“A ella le encanta dibujar. Estaba emocionada por tener la oportunidad de participar en esta actividad.

Me sentí feliz de ver cómo cuidaba cada aspecto del personaje. Me decía que un color no servía, que debía ser otro color”.

La mujer considera que esta es una manera divertida de aprender otro idioma. “Para mí es una excelente idea. Aquellos niños que se sienten reprimidos por no poder hablar en inglés, con esto ellos aflojan y se pueden relajar”.

En vista del éxito de la Comicpol, el próximo año el centro educativo repetirá la inmersión. “Analizaremos la temática para que los estudiantes puedan participar en esa experiencia, que es tan importante pues implica todo el día comunicarser solo en inglés y desenvolverse frente a un público”, indicó Verónica Jordán. (I)