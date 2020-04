¿Cómo serán las clases que inician el 4 de mayo?

El Ministerio de Educación informó que los estudiantes y docentes usarán diferentes canales: Internet, WhatsApp, radio, televisión, sms, correo y teléfono convencional para el inicio de clases virtuales para la Costa, que será el 4 de mayo.

"Las clases no serán presenciales, sino virtuales", aseguró Alexandra Higgins, subsecretaria de educación zonal 8. Explicó además que el COE entrega la fichas de trabajo en los sectores rurales donde no hay internet y que necesitan trabajar de forma diferente.

Asimismo, señaló que las inscripciones y matrículas en unidades fiscales se darán a partir del 4 de mayo. Mientras que en los particulares se hará de forma virtual, correo, o como lo indique el establecimiento. Su legalización la se hará cuando se levante la emergencia sanitaria.

Higgins informó que 4.000 personas que aplicaron a Educaempleo, junto a los que ganaron en Quiero ser maestro 6, se incorporarán en su puestos una vez que comience el año escolar.

Las primeras dos semanas se trabajará en reforzar los aprendido en el año anterior, para ello se han entregado guías de repaso. Los profesores deberán estar pendientes de cualquier inquietud por parte de padres de familias y directivos. "No se trata de que pasan frente a un computador seis horas, pero sí cada cierto tiempo deberá monitorear su correo o por teléfono", dijo Higgins. La mayoría de docentes tiene conexión a Internet, según una encuesta realizada.

Los maestros entre el 3 y 4 de mayo se comunicarán vía WhatsApp con las familias para armar grupo de trabajo. "También se usarán otras formas para comunicarse", añadió la funcionaria.

Por otro lado, aclaró que los estudiantes usarán los materiales que tengan en casa. "No se comprará útiles escolares. Esa no es la idea. No queremos que salgan de casa", puntualizó Higgins.

Además, el Ministerio de Educación habilitará brigadas de contención familiar para recibir llamadas de personas que han perdido un familiar u otras situaciones por la emergencia sanitaria que vive el país.

Los traslados se realizarán a partir del 4 de mayo. Su capacidad dependerá de cada institución. Del 20 al 22 de abril se tomarán los remediales. (I)