China, el país con más niños en adopción del mundo

Un estudio realizado por la Universidad de Barcelona (España) señala que China es el país del mundo con más niños dados en adopción internacional: casi 80.000 entre 2015 y 2016. Pero desde 2018, las cifras de adopciones internacionales han bajado de 13.000 a 4.000.



El documento señala que las autoridades han endurecido las condiciones a las familias extranjeras, con requisitos como que los adoptantes no tengan más de 50 años, no sean homosexuales, ni familias monoparentales. China, junto con Vietnam, exige ahora “declaraciones de no homosexualidad” para las familias adoptivas. Haití, por su parte, ya se negó a las adopciones a cargo de un solo adulto. Hasta 2013 la isla fue el primer país de origen para adopciones en Francia; pero solo 49 haitianos fueron adoptados en Francia en 2018.



Pamela Aguas, trabajadora social de la Universidad Internacional menciona que es importante respetar las condiciones de adopción en los países de origen, para evitar posteriores problemas.



Los países musulmanes, por su parte, no contemplan exactamente la figura jurídica de la adopción, pero sí la de la tutela (kafala en árabe) otorgada a un matrimonio. Antes, la kafala se tramitaba en los juzgados en algo más de un mes.



En 2015, 254 familias españolas, entre ellas algunas personas solteras, lograron hijos marroquíes. Poco después de la llegada al Gobierno del Partido de la Justicia y del Desarrollo (islamista moderado) las kafalas se obstaculizaron.



Ese mismo año, el Ministro de Justicia envió una circular a los fiscales instándoles a oponerse a la entrega de bebés a extranjeros “si estos no residen habitualmente en el territorio nacional” con el objetivo de que los jueces de menores puedan “seguir y controlar” lo que sucede con el niño adoptado.



Según el informe académico, las autoridades de ese país temen que viviendo en Europa los tutelados no cumplan las condiciones de la kafala, que obliga a mantener su religión musulmana y su nacionalidad. Cuando los niños permanecen en Marruecos eso sí se puede comprobar.



España es uno de los países europeos que más adoptan en el extranjero, pero la cifra de adopciones internacionales ha bajado de 5.500 en 2015 a 2.560 en 2018. Los países de origen principales – Rusia, Etiopía, China y Colombia, de mayor a menor– han endurecido sus condiciones o tienen menos niños para adoptar.



En su página web el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) apoya las adopciones internacionales cuando estas se realizan de conformidad con las normas y principios del Convenio de La Haya y de la Cooperación en materia de Adopción Internacional de 1993, que ha sido ratificado por más de 80 países. El documento busca garantizar que las adopciones cuenten con la autorización de las autoridades competentes. (I)