¿Cómo elimina China los desechos médicos infectados por COVID-19?

Los desechos médicos de los hospitales que luchan contra la nueva epidemia de coronavirus en la central provincia china de Hubei se han quemado en hornos de cemento como parte de los esfuerzos para contener la propagación de la enfermedad.

Alrededor de las 19:00 (hora local) del lunes 24 de febrero, un total de 248 cubos de esos desechos médicos, con un peso de más de cuatro toneladas, fueron transportados a una cementera del distrito de Yangxin para su eliminación sin peligro.

Los desechos médicos, recogidos de los hospitales designados para atender a los enfermos con la neumonía COVID-19 en la ciudad de Wuhan, epicentro del brote del nuevo coronavirus, fueron desinfectados antes de entrar en el gran horno de cemento de la compañía.

Wang Jiajun, gerente de la cementera Huaxin, dijo que las bolsas de desechos médicos se desintegrarían y se gasificarían inmediatamente en el precalcinador con una temperatura de unos 1.150 grados centígrados.

Mientras, los residuos restantes seguirán quemándose en el horno rotatorio a una temperatura de unos 1.400 grados centígrados. Todos los desechos eventualmente se convertirían en cemento después de ser totalmente quemados.

With the #COVID19 ravaging Wuhan, medical waste has doubled in the city. Apart from the frontline medical staff battling against the epidemic, infectious medical waste handlers are also the ones vulnerable to the virus infection. https://t.co/jqHGvtoRpS pic.twitter.com/hWDGBEbFLk