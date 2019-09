"La pobreza no es una excusa. ¡Triunfemos!"

Llegó desde Palmira, pequeña ciudad de la provincia de Chimborazo, con el mismo sueño de todo migrante: triunfar. Él es un ejemplo de superación y perseverancia, edificó junto con su familia un establecimiento educativo que en mayo cumplió 29 años formando a niños, niñas y jóvenes del cantón Durán.

¿Cómo surgió la idea de una institución educativa?

Fui contagiado del sueño de María Eugenia Romero, mi esposa, quien a los 19 años se graduó de profesora normalista y tenía claras sus metas. Juntos lo hicimos posible.

El trabajo no debió ser fácil, más, sin contar con los recursos necesarios ¿Cómo fue el inicio de este sueño?

Complicado. Me gusta ver el proceso desde la analogía de un agricultor, quien trabaja con fe la tierra vacía y que de a poco, con trabajo constante, empieza a ver frutos. Un emprendedor debe estar dispuesto a hacer de todo: ser carpintero, guardián, soldador, lo que sea necesario.

¿Cuáles son sus proyecciones con la institución?

Convertirla en un referente y ejemplo a nivel nacional y porque no a nivel mundial, los sueños no deben tener límites. Pero nos falta mucho trabajo. Estamos trabajando por renovar los espacios con más tecnología, la que nos obliga a innovarnos a diario. No podemos quedarnos atrás, sin olvidarnos de la parte humana que es lo más importante, educar con valores de forma integral y con calidad, educando para la vida, educando para ser buenos ciudadanos. (I)

Kenneth Mindiola, Melany Guerrero y Luis Pauta

Estudiantes

Durán