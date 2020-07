CDI reinician con 50% del aforo en color verde

El vicepresidente Otto Sonnenholzner y el ministro de Inclusión Económica y Social (MIES), Iván Granda, encabezaron este viernes la inauguración de un nuevo Centro de Desarrollo Infantil (CDI) en el cantón Daule, provincia de Guayas.

Se trata del CDI “Nuevas Aventuras”, construido con una inversión municipal de $ 200.000. En la ceremonia participó también el alcalde Wilson Cañizares.

“Es una infraestructura de primera, que cuenta con el apoyo del Gobierno para que se brinde atención integral”, dijo Sonennholzner.

El reinicio de las actividades presenciales en los CDI fue aprobado por el Comité Nacional de Operaciones de Emergencia (COE) para el retorno progresivo de los servicios de protección social del MIES, en este caso para los cantones que viven con su semáforo en color verde.

Este servicio retomará sus actividades de inmediato con el 50% del aforo en los CDI en los cantones: Daule, que cuenta con seis unidades de atención; Sevilla de Oro con tres; Salitre con cinco CDI y Aguarico, con uno.

Será priorizada la atención de los hijos de madres jefas de hogar.

El titular del MIES, Iván Granda, había puntualizado que “ahora más que nunca debemos proteger el tejido social, ya lo hicimos en una primera instancia con el Bono de Protección Familiar y lo seguimos haciendo con nuestros bonos y pensiones habituales”.

El protocolo señala entre las medidas de prevención y bioseguridad, que las unidades de atención se mantengan limpias y desinfectadas; además, asegurar el acceso de la bioseguridad y que usuarios, usuarias y el personal se mantengan en buen estado de salud en los centros de atención; y que haya acceso a información para la prevención del contagio del virus.

Los CDI trabajarán cinco días a la semana, cuatro horas diarias y recibirán a menores que no presenten cuadros de desnutrición, que no hayan estado en contacto con pacientes de covid y que no tengan síntomas relacionados con el virus.

El 50% de niñas y niños restantes será atendido de forma virtual. (I)

MIES atiende en Portoviejo casos de mendicidad infantil

La presencia de niñas, niños y adolescentes en situación de mendicidad, en Portoviejo, activó el monitoreo y asistencia de estos casos por parte de la coordinación Zonal 4 del MIES.

Esta acción se cumple en coordinación con el Gobierno Provincial de Manabí y la Fundación Paso a Paso, organización cooperante del MIES en el proyecto de Erradicación del Trabajo Infantil.

Los recorridos en sitios de concurrencia y los abordajes de sensibilización, se realizan a través de brigadas conformadas por las tres instituciones.

“Esta actividad vulnera los derechos de niñas, niños y adolescentes que son utilizados arriesgando su integridad emocional y física, con el fin de obtener dinero”, señaló el coordinador zonal del MIES, Israel Briones. (I)