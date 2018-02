Carlos Castillo Chávez: "En Yachay hemos intentado resolver irregularidades"

La Contraloría General del Estado (CGE) difundió en un informe supuestas irregularidades en el período 2013 y 2017 en la emblemática Universidad Yachay Tech.

La entidad, en un documento divulgado la semana pasada, cuantificó pagos de $ 43.000 que habrían sido destinados a viáticos por gastos de residencia a servidores de un mismo núcleo familiar, pasajes al exterior, falta de liquidación y multas sin cobrar en un contrato.

El rector de la institución, el mexicano Carlos Castillo Chávez, explicó a EL TELÉGRAFO cómo se han acogido las recomendaciones de la Contraloría y las razones de su desvinculación este 14 de febrero. Él -asegura- espera que su sucesor “no sea una persona que declare todos los días en los medios de comunicación que se debe destruir a Yachay Tech”.

¿Cuál fue el presupuesto de Yachay Tech para 2017?

Fue de $ 21 millones, pero se ejecutaron $ 17 millones. Íbamos a adquirir un equipo que cuesta más de $ 1 millón que hubiera aumentado la realización, pero la compañía nos ofreció un modelo nuevo sin costo que llegará el próximo año. Eso bajó nuestra ejecución del 95% al 80%.

¿En qué se destinaronlos $ 17 millones?

Principalmente en salarios y becas de estudiantes. Nuestro fondo no tiene que ver con los cinco edificios que han fallado. La empresa pública de Yachay tiene el presupuesto de infraestructura. Nosotros hacemos todo a través de ellos, lo que nos dificulta las cosas. Creamos un centro tecnológico de transferencia para realizar compras porque no queremos depender de la burocracia de la Ciudad del Conocimiento que, tal vez, mejore con la nueva administración.



Algunas de las observaciones de la CGE se refieren a la existencia de sobreprecios en contratos, obras no terminadas y más...

No somos nosotros. Cuando hablan de construcciones, edificios, no somos nosotros. La Universidad Yachay Tech y la empresa pública no son lo mismo. No manejamos contrataciones, pero sí 56 contratos por $ 9 millones, y de esos se nos hizo una observación con una multa de $ 13.000 por un proceso que se retrasó o no estuvo perfectamente ejecutado.

Vamos a intentar impugnar. Hay cosas que no aparecen en el informe de la Contraloría como, por ejemplo, que en agosto regresamos $ 1,8 millones al erario público por concepto de salarios de los miembros de la comisión gestora y decanos que no vivían en Ecuador.

Asimismo, no se menciona que los pagos dobles de viáticos los detectamos nosotros. La mayoría de observaciones son anteriores a mi gestión. Hace unos meses suspendí que se me otorgaran viáticos.

¿Qué procesos administrativos se ejecutan para acatar las recomendaciones de la Contraloría?

A las personas que detectamos que recibieron doble pago de viáticos les solicitamos que devuelvan el dinero.

Una pareja aún trabaja en la universidad y otros, que me criticaron, como la canciller y su esposo, estaban cobrando dobles viáticos. Otra pareja está fuera del país, pero la Contraloría sabe quiénes son; y otra era una profesora española y su esposo, que viven en Ibarra.

Nunca he querido hablar de estas cosas como de los más de $ 10 millones que supuestamente iban a llegar de Alemania, lo cual era falso.

Hemos intentado resolver las irregularidades que sucedían por no manejar de forma estricta a la universidad, lo que abrió la posibilidad de que las personas hicieran cosas indebidas. En mi caso hay una observación de que no entregué mi declaración juramentada de bienes. Yo no sabía y tampoco entendía el sistema de aquí, pero tengo la declaración más íntegra de todo extranjero que ha venido a Ecuador.

¿Cómo responderán ante las recomendaciones?

No tenemos que responder sobre eso. La empresa pública lo debe hacer. Lamentablemente tenemos el mismo nombre y hasta la Contraloría se confunde, y a veces se olvidan de que no somos lo mismo.

De los más de $ 43.000, $ 20.000 los identificamos nosotros, $ 13.000 es una multa que vamos a tratar de impugnar y otros

$ 11.000 son de un miembro de la comisión gestora que no reportó los gastos de sus viajes, antes de mi gestión. No entiendo por qué quieren destruir a una universidad que se puede convertir en un tesoro. No importa de quién haya sido la idea, pero es una joya del país.



¿A qué se debe su salida?

Mi hija está muy grave de salud en Estados Unidos. Ya había informado que probablemente iba a salir en agosto de este año y había presentado la renuncia.

La razón fundamental fue porque se está formando el cogobierno y las elecciones para rector estaban para junio o julio, y yo no iba a ser candidato porque no estoy de acuerdo en cómo se eligen los rectores en Ecuador.

Al dejar la Universidad Yachay Tech, ¿cuál es su balance?, ¿qué falencias tiene?

Nos faltan laboratorios de investigación. Allí nos ha fallado la empresa pública y existen problemas presupuestales, por lo que no han podido completarlos.

Se iban a inaugurar laboratorios, sin embargo, se canceló, ¿qué sucedió?

Se están utilizando esos laboratorios y los tenemos equipados. Los usamos para la enseñanza porque no son de la magnitud de espacios que queremos. Contamos con ocho laboratorios y otros cuatro presentan fallas de diseño. Esperamos que los corrijan.



¿Cuánto se ha invertido en investigación?

Queríamos invertir más y teníamos planificado destinar $ 600.000 en programas de pregrado, pero solo pudimos ejecutar $70.000 porque hubo complicaciones con los procesos de compra.

¿Cuántos cupos se abrirán para este período?

Tenemos 1.089 estudiantes: 800 se benefician de becas de vulnerabilidad y 8% de las de excelencia. Tenemos becados al 85% de los alumnos.

Para este período vamos a admitir aproximadamente de 200 a 250 por año y nos vamos a transformar en gran parte en una escuela de posgrado con maestrías y doctorados con las correspondientes ingenierías. El porcentaje de doctorados en Ecuador es menos del 20%. (I)