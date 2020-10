Tres aspectos se analizarán para optar por una vacuna para el covid

En Pichincha, provincia con mayor incidencia, la ocupación de las Unidades de Cuidados Intensivos se encuentran del 85% al 91%, pero ya no únicamente con pacientes Covid.

La situación de contagios en el país está contenida, según el Ministro de Salud, Juan Carlos Zevallos. No se descartan pequeños brotes tras la flexibilización de las medidas de restricción, pero después de siete meses de pandemia, el sistema de salud dijo, está fortalecido.



“Tenemos capacitado al talento humano, hemos incorporado a más de 2.200 profesionales, la capacidad está ahí esta presente y funcionando. Si las nuevas olas son bajas y se pueden contener, está bien”.



En Pichincha, provincia con mayor incidencia, la ocupación de las Unidades de Cuidados Intensivos se encuentran del 85% al 91%, pero ya no únicamente con pacientes Covid y esto, a criterio del funcionario, quiere decir que la vigilancia activa de casos a nivel comunitario está dando buenos resultados.



Zevallos indicó que el país se encuentra en la lista para acceder a la vacuna de los nueve laboratorios que cursan la fase tres de desarrollo.



Además, que Ecuador forma parte de la iniciativa Covax de la Organización Mundial de la Salud (OMS), para obtener el compuesto de manera oportuna y a un precio accesible, pero que se está negociando la cuota inicial no reembolsable que se solicita.

El Ministro de Salud considera que se deberá optar por aquella que cumpla con tres parámetros indispensables: que sea tolerable, que no desarrolle muchas reacciones secundarias y que sea eficaz; es decir que permita que el cuerpo a una dosis pequeña pueda desarrollar las defensas adecuadas.



Kléver Sáenz, especialista en patología y laboratorio clínico, manifestó que es importante considerar el tiempo de protección de cada dosis para saber si se requerirá de un refuerzo.



Su recomendación es seguir de cerca el desarrollo y la evidencia generada en esta fase y la siguiente, que son determinantes dentro del proceso científico.



“No sabemos muchas cosas de este virus, entre ellas, la respuesta inmune y celular y su permanencia después del contacto; y la otra, qué tan probable es que una persona pueda reinfectarse por alguna mutación. Nunca la humanidad ha desarrollado una vacuna en un tiempo tan corto, es algo en lo que hay que permanecer expectante”, puntualizó el galeno.



Eso sí, antes de marzo de 2021, será imposible contar con esta herramienta para el combate del Covid 19. Por eso autoridades y galenos insisten en la necesidad de que el combate persista con las que ya se conocen y son eficaces: el lavado de manos, el uso de mascarilla y el distanciamiento social. (I)