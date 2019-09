2.621 niños superan las dificultades de aprendizaje en los planteles

César, de ocho años, escribe sobre un papelógrafo los números que le faltan por completar. Usa un marcador azul para dibujar el 11, 12, 13, dentro de las cajas. El ejercicio que cumple en el aula de clase lo comparte con otros dos niños que también tienen dificultades de aprendizaje.

Desde los primeros años de nacido el menor empezó a presentar problemas para pronunciar letras y consonantes. Por ejemplo, dice “osa” para referirse a una rosa y en vez de la “s” dice “eshe”. César sufre una presunta dislalia, trastorno del lenguaje que se manifiesta con una dificultad para articular las palabras.

En Ecuador existen 2.621 niños con dificultades de aprendizaje dentro del sistema educativo, identificados a través del acompañamiento pedagógico realizado por parte de los docentes pedagogos de apoyo, de acuerdo al Ministerio de Educación.

La cifra pertenece al grupo de 9.238 estudiantes con necesidades educativas especiales no asociadas a una discapacidad. Allí también se contemplan situaciones de vulnerabilidad: enfermedades catastróficas, movilidad humana, menores infractores, embarazo adolescente, víctimas de violencia y adicciones, y la dotación superior: altas capacidades intelectuales.

Desde hace cuatro años César asiste a la escuela José Joaquín de Olmedo, de Socio Vivienda I, al noroeste de Guayaquil, para continuar con su formación educativa.

En el establecimiento recibe ejercicios de respiración, articulación de fonemas, repetición de trabalenguas, masajes de labio y mejillas. Además cuenta con una docente de apoyo que una vez al mes revisa los avances en las diferentes materias que toma.

Grecia Ramos, la profesora que lo acompaña, recuerda que antes el estudiante se aislaba. “Ahora está integrado. Su lenguaje ha mejorado. Lee palabras sencillas, pero aún hay que continuar”.

Ella explica que debido al trastorno que tiene su aprendizaje se da de forma visual kinestésico y auditivo, es decir él aprende de forma visual y a nivel de experiencias. Esto es posible después de realizar adaptaciones curriculares.

Según la cartera de Educación para la elaboración de las adaptaciones pasan por una Evaluación Diagnóstica Inicial que realiza el docente de aula y el informe de Evaluación Psicopedagógica, emitido por el equipo de la Unidad Distrital de Apoyo a la Inclusión (UDAI).

Entre los 6 y 8 años se puede identificar el periodo lector escritor con una prueba. Si la calificación es menor a siete sobre diez puntos el estudiante es abordado.

Ana Tumbaco, madre del menor, reconoce que desde que entró a inicial su hijo ha mejorado. Sin embargo, asegura que no es suficiente. “Estoy un poco desesperada porque ya tiene 8 años y aún no lee. Me preocupa porque hay niños que me lo marginan porque no se expresa bien”.

Para reforzar la enseñanza que recibe en el aula contrató hace dos meses a una profesora. Paga las horas de clases con las ganancias que le deja la venta de diademas y vinchas.

Otro caso es el de Gabriela, de 14 años, quien cursa el décimo año de básica en el colegio Anne Sullivan. Ella a los 9 años fue diagnosticada con disortografía. Presenta dificultades en la aplicación de las normas ortográficas en la escritura.

Antes de la detección de la necesidad educativa especial no asociada a una discapacidad pasó por dos unidades educativas. Su madre la retiró de los planteles por las constantes burlas que sufría por parte de sus compañeros del salón.

Sin embargo, desde que llegó al Anne Sullivan mejoró su desenvolvimiento. Toma dictados previamente sintetizados por el docente, resuelve sopa de letras, crucigramas y elabora proyectos en grupo.

En una de las últimas clases Gabriela tuvo que diseñar un genograma familiar en el que colocó los nombres de sus abuelos, hermanos y padres.

Durante su elaboración la docente de apoyo Noemí David le hizo algunas observaciones en la escritura de los nombres. La estudiante corrigió y continuó su trabajo. “Aunque todavía presenta faltas ortográficas y su aprendizaje es lento, hoy su disortografía no está tan marcada”. (I)

Síntomas de otros siete trastornos de aprendizaje

Las necesidades educativas especiales aparecen cuando un niño o una niña presenta dificultades mayores que el resto de sus compañeros para acceder a los aprendizajes que determina el currículo para su edad.

Disfemia: Repiten frecuentemente palabras o frases y dudan al expresarse.

Síntomas: Taparse la boca, girar la cabeza, reírse; evitar la comunicación, palabras difíciles, o fingen sordera.



Discalculia: Afecta la capacidad de realizar cálculos matemáticos.

Síntomas: Dificultades para reconocer el significado de los números y para agrupar objetos en cantidades determinadas.



Disgrafía: Afecta principalmente a la escritura a mano, que estropea la forma o el contenido.

Síntomas: Dificultad para deletrear palabras y expresar sus pensamientos.



Disartria: Impide la correcta articulación de sonidos y palabras.

Síntomas: Balbuceo, incapacidad de hablar más fuerte, voz nasal, áspera o forzada.



Dislexia: Alteración de la capacidad de leer. Confunden o se altera el orden de las letras, sílabas o palabras.

Síntomas: Dificultad para leer oraciones o palabras sencillas o invierten las palabras de manera total o parcial, por ejemplo casa por saca.



Dispraxia: Afecta la psicomotricidad, aunque no implica que exista una deficiencia intelectual.

Síntomas: Presentan lentitud motora.



Ecolalia: Imitan o repitan frases y sonidos de forma involuntaria.

Fuente: OMS