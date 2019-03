Los ancianos que duermen en la vía serán atendidos

Luis Minchela, de 76 años, utiliza a diario su silla de ruedas como una cama para dormir. La estaciona en la parada de las rutas intraprovinciales de transporte de la Terminal Terrestre, de Guayaquil.

Desde hace 20 años este adulto mayor llega hasta allí por las noches, ya sea que haga frío o calor.

Luis pernocta en aquel sitio porque carece de casa y de familia, pese a que recibe el bono estatal de adulto mayor.

Por las mañanas utiliza los baños de este lugar para asearse y cambiar la ropa que lleva con otra que guarda en una mochila.

Luego toma uno de los alimentadores de la Metrovía para trasladarse a las calles Machala y Clemente Ballén, centro de Guayaquil, donde recibe desayuno.

En su silla de ruedas recorre las calles. No usa zapatos, sino sandalias; cubre sus pies con medias.

En su juventud, este emigrante de la Sierra trabajó en barcos de extranjeros, en los que se desempeñó como marinero. En sus viajes conoció Bélgica y Grecia.

Antes de lesionarse la columna, tras una caída mientras limpiaba tanques, él cargaba máquinas y pintaba. “Pero ahora me siento dependiente de la silla”.

Por las noches, antes de dormir, le cuidaba la casa a un señor, pero luego este le pidió que deje el lugar.

Luis desde hace dos semanas acude al espacio activo La Victoria del Ministerio de Inclusicón Económica y Social (MIES).

Allí realiza ejercicios de motricidad. Estira los músculos de sus brazos y cuello.

En este lugar, junto a 8 adultos mayores que duermen en la calle, recibe el almuerzo.

Justamente, el Ministerio de Inclusión Económica y Social realiza un censo a personas que como él habitan en las calles y están en situación de vulnerabilidad.

La última vez que se realizó esta actividad fue hace seis años.

Luis es uno de los ciudadanos identificados que en la actualidad recibe los servicios de la cartera de Estado como parte del programa Plan Toda una Vida.

La gestión

Alain Vélez, coordinador zonal 8 del MIES, explicó que en tres días se han identificado 50 adultos mayores que duermen en las calles del cantón.

Ellos fueron localizados en sitios aledaños al hospital Luis Vernaza, túneles de los cerros Santa Ana y El Carmen, portales de casas en el centro y en la Terminal Terrestre. En este último punto se concentran 20 casos.

Norberto Valencia, de 74 años, es uno de los que pernoctan en la estación de buses. Él tampoco tiene una vivienda, ni familia.

Hace un par de años regresó a Ecuador desde Venezuela, país al que emigró en busca de oportunidades laborales y estabilidad económica. En dicha nación vivió durante cuatro décadas.

“Si me quedaba allá me moría. Aquí en Guayaquil, en el Hospital del Guasmo, me operaron por un problema en el cerebro. Allí me dan terapias”, explicó.

Por las tardes acude al Mercado de las Cuatro Manzanas para dar clases de música en la zona. “Canto en tres idiomas: portugués, italiano e inglés”.

También expende productos de limpieza en las calles, realiza reciclaje y cuida los carros que se estacionan en el centro.

Según los recorridos que efectuaron 12 técnicos, él y otros ciudadanos son más visibles en las noches.

El objetivo del censo es conocer la realidad de ellos y crear un servicio diurno para asistirlos.

El lugar estará ubicado en el centro de Guayaquil y tendrá una capacidad de 100 personas. Además recibirán una atención geriátrica.

“La organización firmará el convenio. Se está a la espera de un bien inmueble que Inmobiliar les facilitará, el cual medirá 1.200 metros cuadrados”. (I)