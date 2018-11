"Aconsejo a los chicos que siempre luchen duro para alcanzar las metas"

¿Cómo fue su etapa de niñez?

Yo crecí en un hogar muy humilde, estudié en una escuelita fiscal del campo hasta cumplir la primaria, y la secundaria la cursé en un colegio fiscal donde se practicaban todos los valores y conocimientos. Luego llegué a la Universidad Central de Ecuador.

¿Qué tan importante fue el apoyo de sus padres?

Mi madre siempre me inculcó ser mejor cada día. Ella fue mi impulso para graduarme y ser ahora quien soy.

¿Qué carrera escogió en la universidad y por qué?

Me gradué en ciencias sociales, realmente esta materia era la que menos me gustaba en el colegio, pero como era de provincia, no sabía. Solo llegué, hice fila y me inscribí, luego me enteré de que era esa materia.

¿Alguna anécdota que quiera compartir con nosotros?

Cuando llegué a la institución como rectora fue un gusto y un asombro ver a una exalumna mía. Que ahora sea mi compañera de trabajo fue muy gratificante.

¿Qué consejo o reflexión les deja a los alumnos?

Les aconsejo a todos los chicos que siempre luchen por sus metas. Para eso debe haber un esfuerzo de parte de los estudiantes y los padres. Con esfuerzo y sacrificio se llega a cumplir todo. (I)