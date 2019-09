Activistas salen a las calles por la despenalización del aborto

'Es mi derecho', 'Déjame decidir', 'Soy niña no madre', eran las frases en los primeros carteles que fueron visibles en la intercepción Malecón y Olmedo en el centro de Guayaquil, este sábado 28 de septiembre de 2019, que se recuerda el Día de acción global por el acceso al aborto legal y seguro.

Se trata de representantes de organizaciones civiles que levantan su voz en busca de un veto presidencial que elimine la penalización de las mujeres que abortan en casos de violación.

Soledad Angus resalta que la misma actividad se realiza en otras ciudades del país como Quito, Cuenca y Galápagos. La consigna de la actividad es pedir al presidente de la República, el veto para cambiar la decisión de la mayoría en la Asamblea Nacional, quienes no dieron paso a la despenalización.

Vestidas con camisetas negras y verdes y acompañadas con el pañuelo distintivo de la cruzada, empezaron a llamar la atención de quienes circulan por el centro de la urbe porteña.

Uno de ellos fue Rodrigo López de 19 años, quien se acercó a una de las manifestantes para preguntarle por qué apoya el aborto. Sin titubear Cecilia Cedeño responde que cree firmemente en que nadie debe decidir sobre su cuerpo y que no se trata de incentivar el aborto, sino de no revictimizar a quienes sufrieron una violación y no desean tener un hijo de quien las agredió.

Angus señala que esta problemática afecta mayoritariamente a las mujeres pobres porque quienes tienen poder adquisitivo acuden a médicos de confianza que realizan el procedimiento en forma segura. Mientras que las más pobres lo hacen en sitios clandestinos y son obligadas a la maternidad, para cuyos hijos no tienen los recursos para mantenerlos.

Otro problema es que el 80% de las violaciones se dan en el entorno familiar.

En Quito, la movilización ha sido convocada por organizaciones de mujeres y feministas. Una de las consignas que se escuchan son: "Las niñas son niñas, las niñas no son madres" refiriéndose a la situación de violencia y vulneración a las víctimas de violación.

En la capital, la caminata inició en la Plaza del Teatro. Durante la movilización se entregan pañuelos a personas que están de acuerdo con las manifestantes. (I)