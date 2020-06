16.858 consultas virtuales a grupos de alto riesgo

El Centro de Especialidades Letamendi del IESS estableció la atención de consultas virtuales asistidas desde la declaración del estado de emergencia. Entre las especialidades que se atienden a través de esta modalidad están: Cardiología, Endocrinología, Medicina asistida-general, Medicina interna, Otorrinolaringológica, Urología, Pediatría, Dermatología y Ginecología.

En esta casa de salud desde el inicio de la pandemia se han realizado 16.858 consultas virtuales asistidas, además de 462 pacientes que han recibido sus medicinas y la toma de muestras para exámenes mediante el servicio a domicilio, coordinado con el personal, a través de rutas establecidas.

“Me siento agradecida con la atención del Centro de Especialidades Letamendi. Durante toda la emergencia he recibido los medicamentos correspondientes a mis dolencias en mi domicilio porque soy hipertensa y me da temor salir. Todos debemos cuidarnos, yo he seguido todas las indicaciones de los médicos”, expresó Rocío C., paciente hipertensa.

Juan Carlos Tupacyupanqui Mera, médico general del Centro de Especialidades Letamendi, explicó que desde que se inició la emergencia sanitaria pensamos en nuestros pacientes vulnerables.

“Por ello cuando los atendemos revisamos las historias clínicas y cuál ha sido su evolución; de esta manera conocemos si necesitan reposición de medicamentos, valoraciones de los exámenes o la necesidad de interconsulta”, señaló el galeno. (I)