Moreno concluye gira por Europa con visita a los Países Bajos

El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, y su esposa Rocío González, presidenta ad honórem del Comité Interinstitucional del Plan Toda una Vida, que le acompaña en su gira por Europa, se reunieron este viernes 12 de julio del 2019 con el rey de los Países Bajos, S.M. Willem Alexander.

Moreno fue recibido en el Palacio Real Huis ten Bosch, en La Haya, en una visita que constituye un hito en las relaciones bilaterales con este país "pues ningún mandatario ecuatoriano había llegado en los últimos 24 años", destaca un comunicado oficial.

En la cita con el rey Willem Alexander se resaltó el inicio de las negociaciones para un nuevo convenio de promoción y protección de inversiones. Esto es posible gracias al tratado de libre comercio con la Unión Europea que, solo en los dos

últimos años y medio de aplicación, registró un aumento del flujo comercial.

En julio del 2019 el Parlamento y posteriormente el Rey de los Países Bajos ratificarán el acuerdo comercial, según indica la nota oficial.

El Gobierno ecuatoriano destacó la reapertura de la Embajada de Ecuador en Países Bajos en agosto de 2018, "con lo que se fortalecen aún más los vínculos de amistad y cooperación en beneficio mutuo".

Posterior a este encuentro, Moreno y su comitiva se reunieron con Hugo De Jonge, vice primer ministro y ministro de Salud, Bienestar y Deporte de los Países Bajos. En la cita los acompañó el ministro de Asuntos de Discapacidad, Rick Brick.

De Jonge destacó que Moreno es el único jefe de Estado del mundo en silla de ruedas y "un gran defensor de los derechos de las personas con discapacidad".

En la cita se trataron temas sobre el cambio climático, políticas sobre discapacidad y visa Schengen. Además, el Presidente ecuatoriano reiteró la invitación a los Países Bajos para que asista al XII Foro Global sobre Migración y Desarrollo que se efectuará en Quito del 18 al 22 de noviembre.

El gobernante ecuatoriano destacó los cambios sustanciales en Ecuador en el tema económico, brindando varios beneficios tributarios a las empresas nuevas que deseen invertir en el país.

Además, se refirió a la experiencia ecuatoriana en temas de discapacidad con el Plan Toda Una Vida, a través de la misión Las Manuelas y su gestión cuando era Vicepresidente a favor de este sector. "Recorrimos todo el país, identificando a todas las personas con discapacidad, cuyo propósito era atender en sus derechos a todas las personas con discapacidad", dijo.

Al respecto, el ministro Rick Brick expresó su admiración por el trabajo liderado por el presidente Moreno a favor de este sector y aseveró que el Plan Toda Una Vida es un modelo que inspira y se puede replicar en todo el mundo. "Creo que existen posibilidades de cooperación porque Países Bajos puede aprender de Ecuador".

En otro tema, Moreno solicitó el apoyo de Países Bajos para la eliminación del visado Schengen en beneficio del turismo e intercambio cultural.

Paralelamente, el canciller José Valencia mantuvo un encuentro con su homólogo Stef Blok, donde dialogaron sobre intercambio comercial, inversiones y cooperación de la Unión Europea (UE) para el desarrollo en frontera norte y acuerdos entre academias diplomáticas.

Según la Cancillería de Ecuador, Blok reiteró el apoyo de Países Bajos a la eliminación de la visa Schengen para ciudadanos ecuatorianos.

Good meeting with my Ecuadorian counterpart José Valencia. Discussed regional developments and the worrisome situation in Venezuela. Also spoke about ???? relations and the cooperation between our diplomatic academies @Clingendaelorg. Fue un placer! pic.twitter.com/CcIX4ikBNL