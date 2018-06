Ecuador no comparte postura de la ALBA por situación de Venezuela

Juan Sebastián Roldán, secretario particular del presidente Lenín Moreno, señaló que comercio, migración y la situación de Venezuela constan entre los temas a tratar durante la próxima visita del vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, al Ecuador.

"La posición del gobierno del Ecuador y el presidente Moreno al respecto de la visita es clara y pragmática. Estados Unidos es el país de directa relación más importante que tiene el Ecuador, al que más vendemos, y que mayor cantidad de migrantes ecuatorianos tiene. Por ello, los temas de comercio exterior, exportación y de migración son fundamentales", apuntó Roldán en una rueda de prensa.

El funcionario añadió que Estados Unidos tiene otras preocupaciones como la de Venezuela, "que estaremos dispuestos a discutir con toda tranquilidad".

Respecto a la posición de Ecuador frente a la situación del vecino país, Roldán dijo que se mantiene en la línea que ha tenido. Mencionó así la condena a la situación de aquellos venezolanos "que tienen que cruzar las fronteras todos los días en circunstancias muy graves".

En segundo lugar, manifestó Roldán, a Ecuador le preocupa la situación de los derechos humanos de muchas personas en ese país, así como la de algunos presos políticos que aún no han sido liberados.

"El Ecuador cree que el único que debe mandar sobre la legitimidad de las elecciones es el pueblo venezolano. Por eso, el Ecuador va a hacer una propuesta democrática el día de hoy respecto al tema y es una propuesta que no tiene que ver con sanciones económicas, que no tiene que ver con decidir desde fuera la legitimidad o no de las elecciones", explicó.

Sin embargo, recalcó que "tampoco está de la mano defender lo que pasa en Venezuela, es decir, no estamos con los países de la ALBA y el Ecuador va a tener una decisión propia de los temas de respeto a la democracia, del país y de sus ciudadanos para tomar decisiones sobre Venezuela".

Además de Ecuador, la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) está integrada por Bolivia, Cuba, Dominica, Nicaragua, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Surinam y Venezuela.

Pence conversó telefónicamente el 4 de junio con el presidente Moreno. Luego, en una rueda de prensa, anunció que tiene previsto visitar Ecuador este mes.



Este mismo día, el vicepresidente estadounidense pidió a los países miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) que voten para expulsar a Venezuela del organismo, con el fin de devolver la "libertad" a los venezolanos. Roldán indicó que sobre esa posible expulsión no hablaron Moreno y Pence en la conversación telefónica.

Venezuela ya inició en 2017 un proceso para salir de la OEA en 2019, y el canciller venezolano, Jorge Arreaza, aseguró que su Gobierno está "contando los días" para retirarse del organismo. (I)