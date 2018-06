Vicepresidente de Estados Unidos visitará Ecuador

El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, anunció la noche de este lunes 4 de junio que tiene previsto visitar Ecuador este mismo mes. La noticia la confirmó durante una rueda de prensa en Washington en donde Pence hizo un llamado a los miembros de la OEA para que expulsen a Venezuela del organismo.

“Quiero anunciar que bajo la dirección del presidente más tarde este mes regresaré a Sudamérica para mi tercera visita a la región en menos de un año, estaré en Brasil y Ecuador”, dijo Pence.

WATCH: VP Pence announces third trip to South America "later this month," traveling to Brazil and Ecuador to discuss opportunities for stronger security and economic relationships. pic.twitter.com/IZ0TUMUj72