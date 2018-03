Excontralor Pólit respondió al extitular de la Asamblea sobre la llamada

El excontralor de la Nación, Carlos Pólit, reaccionó la noche del viernes a la aseveración del destituido presidente de la Asamblea, José Serrano, quien en su comparecencia en el pleno, el pasado viernes, afirmó que no debió responder la llamada del exfuncionario de control.

A los pocos minutos de la resolución de la Asamblea, Pólit fue entrevistado por Fernando del Rincón, de la cadena estadounidense CNN.

Allí manifestó: “Estás mintiendo (aludiendo a José Serrano) porque yo no te he llamado, tú no vas a atender una llamada mía. Y si quieres, sí te puedo enseñar los WhatsApp que tú me escribías, pero no me digas que yo te llamaba a ti. Tú me llamaste con el personaje que tenías al lado. Era la segunda vez que me intentaban llamar”, aseguró.

Mientras que Serrano, apenas la Asamblea Nacional lo destituyó, manifestó que responderá legalmente a la decisión, que se cometió una inconstitucionalidad en su contra y que se violaron sus derechos. (I)