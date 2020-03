Cynthia Viteri asume responsabilidad por impedir aterrizaje de avión

“Soy la responsable de haber impedido que aterrice el vuelo de Iberia proveniente de Madrid”. Así asumió la alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, el cierre de la pista del Aeropuerto José Joaquín de Olmedo la tarde de este miércoles 18 de marzo de 2020.

Un avión, con 11 tripulantes, no pudo arribar a Guayaquil por orden de la alcaldesa, quien desplegó vehículos municipales por toda la pista para obligar a la aeronave a cambiar de ruta y desembarcar en Quito.

Viteri contó que el ministro de Transporte, Gabriel Martínez, le informó en horas de la mañana que el vuelo de Iberia llegaría sin pasajeros a la ciudad, a excepción de los 11 miembros de la tripulación, quienes permanecerían en un hotel hasta el viernes, cuando retornen a Madrid.

@n_larenas Videos de la incursión de la pista del Aeropuerto de Guayaquil pic.twitter.com/fsyybiem0q — Manuel Ramirez ARFF (@ArffManuel) March 18, 2020

“A mí me toca defender a Guayaquil, les dije que aquí no iba a aterrizar ningún avión que viniera de Europa ni iba a quedarse gente”, manifestó, respecto al diálogo que tuvo con el ministro Gabriel Martínez y con el vicepresidente Otto Sonnenholzner.

La postura de la alcaldesa es que era “criminal” permitir que once personas provenientes de España, uno de los cuatro países con más contagios de coronavirus en el mundo, pernoctaran dos días en la ciudad con mayor grado de COVID-19 en el Ecuador.

#ATENCIÓN | #FiscalíaEc inicia investigación previa (IP) por los hechos suscitados esta tarde en el aeropuerto José Joaquín de Olmedo de la ciudad de #Guayaquil. pic.twitter.com/GtlFOtiOQ1 — Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) March 18, 2020

Según Viteri, ella les anticipó que de no rever la disposición se tomaría el aeropuerto “con los vehículos que tenga, pero aquí a Guayaquil no me traen gente de Europa”. Esto finalmente ocurrió y el avión no pudo aterrizar. El Ministerio de Transporte y Obras Públicas responsabilizó a la Municipalidad de Guayaquil “por la falta de vuelos de emergencia” para trasladar extranjeros a sus países. También compartieron videos para demostrar que las aeronaves estaban vacías.

Para la noche de este miércoles se espera el arribo de un segundo avión. El vehículo aéreo de la compañía KLM se dirige desde Amsterdam a Guayaquil para recoger a 200 extranjeros aproximadamente y retornarlos a Europa. Las Fuerzas Armadas se movilizarán hasta el Aeropuerto José Joaquín de Olmedo para despejar la pista y evitar nuevos incidentes.

Todos los vuelos que lleguen en los días siguientes al país arribarán vacíos, únicamente para transportar personas fuera del Ecuador. Así como lo ha hecho @KLM solo con su personal de tripulación. pic.twitter.com/ohsZPro1xp — Gabriel Martínez (@martinezjg) March 18, 2020

Sin embargo, Viteri denunció que estos ciudadanos no se encontraban en Guayaquil y fueron trasladados desde otras provincias para abordar el vuelo. “No importa si el avión esta noche viene vacío, ustedes trajeron a cerca de 200 personas extranjeras al aeropuerto de Guayaquil. (…) Están exponiendo a nuestro personal del aeropuerto y a la ciudad”, finalizó.

La Dirección General de Aviación Civil del Ecuador (DGAC) reiteró que son la institución encargada de planificar, regular, controlar y administrar la actividad aeronáutica en el país para garantizar la seguridad de las operaciones. (I)