Zac Stacy, exjugador de la NFL, fue sentenciado a prisión por agredir a su novia en 2021

Zac Stacy, exjugador de la NFL, propinó una brutal golpiza a su novia, Kristin Evans, en 2021 y las imágenes del altercado se hicieron públicas esta semana.

Tras la viralziación de las imágenes, Satcy fue sentenciado a seis meses de prisión y un año de libertad condicional, bajo la acusación de violencia doméstica.

Varios usuarios de redes sociales sostienen que la condena dictada sobre Stacy, quien fue corredor de los New York Jets, es demasiado suave y flexible para un acto tan atroz como el que cometió, incluso en la presencia de su pequeño bebé.

Según Diario Marca, “Luego del ataque de Zac Stacy contra su novia, el ex jugador de la NFL se declaró culpable de dos cargos de delito criminal, mientras que los cargos de agresión fueron retirados como parte de un acuerdo con las autoridades del condado de Orange”.

Según reporta el Siario AS, Zac Satcy tuvo un ataque de ira cuando quiso de regreso el dinero del alquiler y perpetró la cobarde agresión contra su pareja de ese entonces.

“Me golpeó las piernas, me abofeteó, me levantó por los brazos y me arrojó contra mi ventana, que se rompió. Tenía vidrios en los pies que yo misma quité”, declaró la víctima de la agresión.

Aún se desconoce la fecha en la que el agreswor deba presentarse en para cumplir con su sentencia en la cárcel.

Former NFL RB Zac Stacy has been arrested after video of him attacking his ex-girlfriend in front of their five-month-old child was released pic.twitter.com/mFjpcfrvFt