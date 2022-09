El presidente de Rusia, Vladimir Putin concedió la ciudadanía rusa a Edward Snowden, el exanalista de Inteligencia estadounidense buscado por la Justicia norteamericana por filtrar a Wikileaks abundante información sobre la Agencia de Seguridad Nacional (NSA, por sus siglas en inglés).

El presidente ruso ha firmado este lunes un decreto, recogido por el portal oficial de Información Jurídica del Gobierno, en el que otorga la ciudadanía a decenas de personas, entre las que está incluido Snowden, estadounidense de 39 años.

Snowden está buscado por la Justicia de Estados Unidos después de que en 2013 filtrase numerosos documentos secretos en los que se desvelaban diferentes técnicas de espionaje llevadas a cabo por el organismo de Seguridad Nacional, incluidas escuchas telefónicas ilegales a líderes políticos internacionales.

Una vez huyó de Estados Unidos, su primer destino fue Hong Kong, si bien más tarde terminó en Rusia. En 2014 recibió un primer permiso de residencia que, años más tarde, sería ampliado por tiempo indefinido. Estados Unidos, por su parte, insistió en la extradición del exanalista por cargos de espionaje.

After years of separation from our parents, my wife and I have no desire to be separated from our SONS.



After two years of waiting and nearly ten years of exile, a little stability will make a difference for my family. I pray for privacy for them—and for us all. https://t.co/24NUK21TAo pic.twitter.com/qLfp47uzZ4