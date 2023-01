Video de joven acosada por un taxista se vuelve viral en redes sociales

Un video de redes sociales en el que una joven grababa a un taxista que la acosaba se volvió viral y generó el repudió de las autoridades en Nuevo León, México.

Los hechos suscitaron durante la mañana del 11 de enero de 2023, en Nuevo León, en el norte de México, cuando una pasajera identificada como Nallely Almaguer graba un video en el que suplica al conductor que le deje bajarse del taxi. El chofer le habría realizado varias insinuaciones, la abraza y le toca el rostro.

El video fue transmitido en las propias redes sociales de la afectada. "Cuando se paró, me abrió la puerta e inmediatamente me quitó mi mochila, ahí empezó todo. El hubiera no existe... y la verdad, en esos momentos yo solo quería tener evidencia de todo porque no falta la persona que juzga u opina", menciona en su publicación.

La mujer intenta calmar al taxista, tras mencionar que tiene pareja y este le responde que no se ponga nerviosa ni le tenga miedo "¿No te gusta que te halague? Tranquila, ¿tienes miedo o ¿qué?, ¿Por qué? ¿Conmigo? Tranquila, ahorita me voy por Plutarco, si me voy por la Reynosa, la que va a la Expo, va a haber mucho tráfico, mejor me voy aquí por Plutarco, ahí te voy a dejar", dice el conductor.

El transportista se dio cuenta de la grabación y procedió a quitarle el teléfono. No obstante, gracias a la transmisión en redes sociales las autoridades dieron con su vehículo y lo detuvieron este lunes 16 de enero. La Fiscalía de Nuevo León aseguró que abrirá una investigación acoso e intento de secuestro.