Vídeo de exempleados del Senado mexicano con bolsas de dinero genera polémica

Un vídeo difundido en redes sociales en el que se ve a dos exempleados del Senado mexicano recibiendo bolsas de dinero que constituirían sobornos de PEMEX ha desatado una tormenta política en la nación azteca, en el marco de las pesquisas contra el ex director de la empresa petrolera Emilio Lozoya por corrupción.



La grabación de publicó el domingo 16 de agosto en una cuenta de YouTube a nombre de Juan Jesús Lozoya, mismo nombre del hermano del exjefe de la petrolera, con la descripción "aquí se ve cómo se recibe el dinero para contratos de PEMEX".



Los protagonistas del vídeo son Guillermo Gutiérrez Badillo y Rafael Caraveo, dos extrabajadores del Senado vinculados al ahora opositor Partido Acción Nacional (PAN).

Gutiérrez Badillo, militante desde 2005, trabajó en la cámara alta durante la pasada administración y ahora es secretario particular del gobernador de Querétaro, el 'panista' Francisco Domínguez, mientras que Caraveo no es militante pero colaboró con el entonces senador 'panista' Jorge Luis Lavalle, que fue expulsado de la formación política en 2018.



Gutiérrez Badillo y Caraveo aparecen con doce bolsas con 200.000 pesos cada una (unos 7.600 euros) en billetes de 200 y 500 pesos. Las abren y cuentan el dinero para depositarlo en una maleta mientras hablan con una tercera persona cuya voz se escucha distorsionada. "Dice 19 pero debe ser 18, ¿no?, porque la vez pasada que no estuviste fue la entrega 17", comenta Caraveo a esta tercera persona, según informa el diario mexicano 'El Universal'.



El abogado de Juan Jesús Lozoya, Miguel Ontiveros, ya se ha pronunciado vía comunicado para aclarar que su cliente no tiene ninguna cuenta en YouTube, "por lo que la difusión del video se ejecutó mediante la comisión de un delito, creando una cuenta falsa y suplantando la identidad del señor Juan Jesús Lozoya".



La Fiscalía General de la República (FGR) también ha reaccionado para aclarar que el vídeo no ha sido presentado como prueba en los procesos abiertos contra el exdirector de PEMEX por dos casos de corrupción, uno vinculado a la constructora brasileña Odebrecht y otro a la empresa de fertilizantes mexicana Agronitrogenados.



Desde el PAN han restado importancia al contenido de la grabación para acusar al Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que ha hecho de la lucha contra la corrupción uno de sus ejes, de usar el caso PEMEX como maniobra disuasoria.



"Lo que estamos viendo es que solamente se busca un circo mediático. Este Gobierno de MORENA no busca la justicia, busca solamente evitar que se platique de problemas de ahorita para platicar de los problemas que estaban pasando antes", ha dicho el coordinador del PAN en el Senado, Mauricio Kuri, citado por 'Milenio'.



Sin embargo, el gobernador de Querétaro ha optado por cesar a Guitérrez Badillo como su secretario particular "para que contribuya en el esclarecimiento y deslinde de responsabilidades del vídeo difundido ante la autoridad competente". "Nunca tuve conocimiento de los supuestos actos de esta persona", ha asegurado en Twitter.



López Obrador ha confiado en que la causa contra Lozoya sirva para "ayudar a que se destierre la corrupción en México". Lozoya, detenido el 12 de febrero en Málaga y extraditado el 17 de julio desde España, se ha comprometido a colaborar con la justicia. (I)