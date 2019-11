Un caballo salva a su cría durante los incendios de California

El estado de California, en el oeste de los Estados Unidos, está en “alerta máxima” desde hace varios días por los múltiples focos de incendio que atacan a esta región, especialmente en los alrededores de Los Ángeles.

El fuego afecta a todos: desde el actor Arnold Schwarzenegger y la estrella de la NBA LeBron James (ambos tuvieron que ser evacuados de sus respectivas casas) hasta a los animales que habitan la zona.

Y allí, en medio de los rescates, una heroica situación quedó grabada en video. El protagonista: nada más y nada menos que un caballo, que mientras era rescatado por un grupo de personas decidió dar media vuelta para ayudar a su familia de équidos, que no habían podido ponerse a salvo aún.

El video es emotivo. El caballo negro, lejos de mostrarse asustado, ni siquiera parece dudar. Poniendo en riesgo su vida, elude al grupo de personas que lo estaba retirando del lugar para volver sobre sus pasos.

Cerca de los arbustos y con mucho humo alrededor, el caballo logra encontrar a su cría junto con otro caballo, y guiarla a una zona segura, lejos de las llamas.

From the #EasyFire in Simi Valley - this thoroughbred goes back into the blaze to get his family. Not all heroes wear capes...??? pic.twitter.com/BsU6PlBq8R