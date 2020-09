Venezuela rechaza sanciones y reafirma su derecho a establecer relaciones con Irán

Venezuela rechazó este lunes la imposición de nuevas sanciones contra el Ministerio de Defensa de Irán y el presidente del país caribeño, Nicolás Maduro, por parte de Estados Unidos y ha reafirmado su derecho a establecer relaciones "económicas y comerciales" con Teherán.



En un comunicado, el Ministerio de Exteriores venezolano ha denunciado lo que ha tildado de "nueva agresión" por parte del Gobierno estadounidense, "como parte de una campaña sostenida de agresiones contra Irán, Venezuela y, fundamentalmente, contra todo el sistema multilateral de Naciones Unidas".



Pompeo ha informado este lunes sobre las nuevas sanciones en un nuevo movimiento para ejercer una mayor presión sobre el Gobierno iraní.



Además, ha alertado de que cualquiera que "viole el embargo de Naciones Unidas sobre Irán se arriesga a ser sancionado". "Estas acciones de hoy deben ser escuchadas en todo el mundo", ha afirmado durante una rueda de prensa.



El sábado la Administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la imposición de sanciones de forma unilateral acogiéndose al conocido como mecanismo 'snapback', incluido en el acuerdo nuclear de 2015 que Washington abandonó en 2018.



Dicha acción tuvo lugar a pesar de que el Consejo de Seguridad de la ONU rechazó extender el embargo impuesto contra Teherán. Para 12 de los 15 países que conforman el Consejo de Seguridad, Washington carece de derecho alguno para imponer ahora esta medida al haber abandonado el acuerdo.



Sin embargo, Pompeo ha seguido adelante y ha asegurado que "si algún miembro de la ONU fracasa a la hora de cumplir con sus obligaciones en relación a las sanciones, Estados Unidos estará preparado para hacer uso de su autoridad".



A juicio de la cartera que lidera Jorge Arreaza, la imposición de sanciones de forma unilateral por parte de Estados Unidos contra Irán es un "intento más por desconocer la institucionalidad de Naciones Unidas.



"Esta nueva acción contra el multilateralismo confirma que la élite dominante de Estados Unidos no guarda respeto alguno por las decisiones conjuntas, necesarias para preservar la paz y la seguridad internacionales", ha criticado.



Así las cosas, el Ministerio de Exteriores venezolano ha aprovechado para ratificar su "compromiso irreductible" con Naciones Unidas y su "apego" a las decisiones tomadas "legal y colectivamente" en el seno del organismo.



Además, ha asegurado que "ninguna acción intimidatoria y arrogante del Gobierno de Estados Unidos impedirá que ejerza su derecho soberano a establecer relaciones económicas y comerciales libremente con Irán y con cualquier estado, dentro del marco de las normativas que rigen y regulan el comercio internacional".



Tras conocer la decisión de Washington, Alemania, Francia y Reino Unido han advertido que el anuncio de Estados Unidos sobre volver a imponer las sanciones carece de "efecto legal", habida cuenta de que el país se retiró en 2018 del acuerdo nuclear. Rusia, otro de los países firmantes del acuerdo y el principal aliado de Irán en la escena internacional, también ha rechazado el paso dado por Washington.



Por su parte, el secretario general de la ONU, António Guterres, ha indicado que el organismo no va a tomar medidas contra Irán en la línea que ha solicitado Estados Unidos porque no hay consenso en el Consejo de Seguridad de la ONU.