Venezuela repudia afirmaciones de alto funcionario de la ONU

"Venezuela repudia las infundadas e irresponsables afirmaciones realizadas por Zeid (...), en relación con la democracia y la vigencia de los derechos humanos en el país", informó la cancillería venezolana en un comunicado en su página web.



Zeid pidió hoy una vez más al Consejo de Derechos Humanos que estudie crear una comisión de investigación para Venezuela sobre las violaciones de estas garantías universales en el país.



Para el despacho de Exteriores de Venezuela nuevamente el alto comisionado "vulnera flagrantemente las normas y principios que deben regir su actuación" al "fijar posición sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela de una manera selectiva, subjetiva y altamente politizada y parcializada".



Sobre la opinión de Zeid de que actualmente en Venezuela "no se cumplen las condiciones mínimas para la celebración de unas elecciones libres y creíbles" la cancillería bolivariana rechazó "categóricamente" que este "pretenda juzgar los procesos electorales" en el país "sin disponer de mandato ni competencia alguna para ello".



Esto iría, añade el documento, "en perjuicio de las grandes mayorías e incluso los sectores de la oposición política que están decididos a dirimir sus diferencias mediante el ejercicio democrático y legítimo del derecho al voto" el próximo 20 de mayo.



A estas elecciones decidió hace unas semanas no concurrir la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), principal coalición opositora, al considerar que las condiciones para las mismas no son justas ni transparentes.



Para finalizar Venezuela reiteró "su compromiso ineludible con los derechos humanos" que se establecen en su Constitución y "los tratados internacionales válidamente suscritos y ratificados" por su Gobierno "así como su compromiso de seguir cooperando con el Consejo de Derechos Humanos y demás órganos del sistema de Naciones Unidas". (I)