Ministro de Defensa de Venezuela denuncia un "golpe de Estado"

El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino, denunció este jueves 24 de enero un "golpe de Estado" al aludir a la autoproclamación del líder del Parlamento, Juan Guaidó, como "presidente encargado" del país, un hecho que consideró "reprochable".



"Alerto al pueblo de Venezuela que se está dando un golpe de Estado contra la institucionalidad de nuestra democracia, contra nuestra Constitución, contra el presidente Nicolás Maduro, presidente legítimo", dijo el ministro ante periodistas y acompañado por otros altos cargos militares.



Padrino, que habló en nombre de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) acusó a "factores desquiciados" de la oposición venezolana de querer "irrumpir de una manera violenta, esquizofrénica" al propiciar un gobierno de facto que, auguró, "no va a ser victorioso".



"Es un asunto gravísimo y atenta contra el estado de derecho, contra la paz de todos los venezolanos (...) tengo que alertar al pueblo de Venezuela de la alta peligrosidad que esto reviste, que esto significa para nuestra integridad, nuestra independencia y para nuestra soberanía nacional", prosiguió.



El respaldo de la FANB a Maduro es "indefectible e inexorable", según Padrino, que agradeció a los gobiernos extranjeros que promueven el diálogo como salida a la crisis política y recriminó los "actos injerencistas" de los numerosos países que reconocieron a Guaidó como "presidente encargado" de Venezuela.



El titular de Defensa aseguró que los militares garantizarán la "paz ciudadana" y evitarán enfrentamientos entre venezolanos, en medio de las protestas antigubernamentales que se han desatado esta semana -casi todas de noche y en barriadas- y que han dejado unos 16 fallecidos según cifras no confirmadas por el Gobierno.



"No vamos a tolerar hechos vandálicos o terroristas", agregó el ministro.



Asimismo, leyó un comunicado de la FANB en el que se señala que "desde hace largo tiempo se viene fraguando un vulgar golpe de Estado contra el Gobierno legítimamente constituido (...) por parte de sectores de ultraderecha, auspiciados descaradamente por agentes imperiales".



Se indica que este es un "plan criminal que amenaza flagrantemente la libertad, soberanía e independencia de la nación" que ayer llegó "a limites de altísima peligrosidad pues se ha pretendido instaurar un gobierno paralelo de facto, carente de legalidad y de sustento popular con el oscuro propósito de generar caos y anarquía".



En este escrito se señala al "gobierno norteamericano" que "junto a otros de la región y algunos funcionarios de organismos multilaterales" supuestamente desarrollan siguiendo "el ampliamente conocido guión de derrocar a aquellos proyectos progresistas que le resultan incómodos a sus ambiciones imperialistas".



De ahí que, se señala en el comunicado, se esté ejecutando "una guerra híbrida sin precedentes en contra de Venezuela que incluye bloqueo económico financiero, sabotaje, desinformación y falsas noticias entre otras técnicas para generar ingobernabilidad y justificar una intervención militar". (I)