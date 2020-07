Gobierno venezolano asegura que buque de guerra de EE.UU. ingresó en aguas jurisdiccionales

El gobierno venezolano aseguró este jueves 16 de julio del 2020 que un buque de guerra de Estados Unidos incursionó en las aguas jurisdiccionales del país, un gesto que calificó como un "inexcusable acto de provocación".

La denuncia pública se realizó a pesar de que, según el propio Ejecutivo, el buque USS Pinckney (DDG-91) se encontraba a 16,1 millas de la costa venezolana, cuando la jurisdicción de aguas territoriales se extiende 12 millas, lo que significa que quedaban 4,1 millas para que se produjera la incursión.

"El ingreso del buque estadounidense de manera furtiva en aguas jurisdiccionales venezolanas es a todas luces violatorio del Derecho Marítimo Internacional y solo puede calificarse como un inexcusable acto de provocación, por demás errático e infantil", dice un comunicado de la cancillería publicado en su cuenta de Twitter.

A juicio de la llamada revolución bolivariana, esta acción es el resultado de la reciente visita del mandatario estadounidense Donald Trump al Comando Sur, un fuerte militar ubicado en Florida, donde el republicano mostró "su desesperada campaña por atraer el voto latino" en las elecciones del 3 de noviembre.

El Gobierno venezolano denunció además "las infames declaraciones" difundidas por el Comando Sur "en las cuales señala a Venezuela de ejercer un 'excesivo control' sobre sus aguas jurisdiccionales".

BREAKING: #USSPinckney conducts a freedom of navigation operation in the Caribbean Sea, contesting an excessive maritime claim by #Venezuela. @DeptofDefense @NAVSOUS4THFLT @USNavy 1 of 3https://t.co/VNjaiVBrFh