Venden por USD 63.000 un bolso microscópico de imitación de Louis Vuitton

Un bolso microscópico de imitación de Louis Vuitton de color verde fluorescente se ha vendido en una subasta por internet por el considerable precio de USD 63.000 (unos 58.000 euros), informaron este jueves medios locales.



El diminuto accesorio, más pequeño que un grano de sal y que va acompañado de un microscopio para poder verlo, es obra del colectivo artístico MSCHF, que se dedica a crear objetos de moda críticos con el consumismo capitalista.



El bolso, subastado en el portal Joopiter, recibió 36 pujas que partieron de un mínimo de 15.000 dólares y finalmente ayer miércoles se lo adjudicó alguien -no identificado- que ofreció 51.000 dólares, cifra a la que se sumaron las tasas.



Creado con una impresora 3D, MSCHF buscaba hacer pensar sobre cómo los objetos pierden su sentido práctico cuando se reducen a una pieza de joyería y su función se abstrae hasta ser "puramente la representación de una marca", según la descripción.



"Creo que el 'bolso' es un objeto divertido porque se deriva de algo rigurosamente funcional. Pero básicamente se ha convertido en joyería", dijo a The New York Times el creativo del grupo, Kevin Wiesner, que negó haber pedido permiso a Louis Vuitton para usar su logo.



El colectivo copió el famoso monograma "LV" y basó el diseño del bolso en un modelo que, en tamaño real, vale entre 3.100 y 4.300 dólares, según CNN. EFE