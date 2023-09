“Usaba cloro para cambiar el color de mi piel”, contó Miss Buenaventura, a quien le hacían bullying

Lina María Hurtado representó a Buenaventura en el certamen de belleza Miss Universe Colombia. Ella llegó a la final del certamen de belleza. Sin embargo, su vida no siempre fue fácil.

En entrevista con la revista Semana, la representante de Buenaventura contó su experiencia de bullying en el colegio. "Mis papás trataron en lo posible de mostrarme lo valioso que era ser una mujer negra, de cuánto me tenía que amarme y aceptarme. Pero los niños eran crueles y había bullying, y me costaba aceptarme tal y como era".

La modelo dijo que el abuso de sus compañeros era tal que llegó a pensar en “arrancarme la piel. Y poco a poco fui haciendo la transición de entenderme, amarme, quererme y tratar de comprender lo que es el racismo estructural".

Precisamente, el color de su piel le daba inseguridad, por lo que intentó aclarar su piel con productos como cloro. "Y lo usaba porque se supone que es un blanqueador y lo blanco era lo bueno. Siendo niña y en medio de lo ilógico que podía ser, me lo aplicaba y me frotaba. Y me hice mucho daño en la piel".