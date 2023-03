La reacción de Michael B. Jordan cuando se encontró con la mujer que le hacía 'bullying'

Michael B. Jordan asistió a la alfombra roja de la película Creed III, que protagoniza y dirige, y vivió un incómodo momento cuando se encontró con una chica que solía ser su compañera hace años en la secundaria y, según reportan medios internacionales, hacía ‘bullying’ al actor.

La mujer, identificada como Lore’l, conversó con Jordan y su interacción empezó con ella diciendo “Nosotros nos conocemos, Michael, nuestra historia se remonta a la Academia de Ciencia de Chad en Newark”. El actor respondió y dijo “Sí, yo era el ‘chico cursi’ ¿verdad?”. “Nunca dije eso, seguro es un malentendido”, respondió la mujer.

“Yo dije que nos burlábamos de tu nombre, pero ahora te va muy bien, definitivamente ya no eres cursi”, agregó su excompañera en ese encuentro inesperado.

A women who went to school with Michael B. Jordan was interviewing him on the red carpet but Michael remembers when she used to call him “corny” back in school…. Success really is the best revenge ? pic.twitter.com/AUFFWP5kBc