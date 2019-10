Uruguayos votarán sobre creación de guardia militar

Uruguay elegirá este domingo al futuro presidente con vaticinio de segunda vuelta. En medio de la agenda electoral, hay polémica y debate en las calles por el plebiscito “Vivir Sin Miedo”, que se votará y trata sobre el rol de los militares en seguridad interior.

Entre pancartas, gritos y cantos de miles de personas que se concentraron esta semana, frente a la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, grupos de manifestantes hicieron el último esfuerzo para demandar que no se incluya la papeleta de la reforma constitucional en la votación.

Este plebiscito fue impulsado por el senador del opositor Partido Nacional (PN-derecha), Jorge Larrañaga, y busca la creación de una guardia nacional con 2.000 militares que trabajen junto a la Policía.

El proyecto propone endurecer las penas de cárcel para delitos graves como el homicidio y la violación y eliminar la posibilidad de una salida anticipada de prisión. Apunta a permitir allanamientos a casas utilizadas como resguardo para la venta de drogas.

Los “delincuentes sacan provecho de la especial protección que actualmente da la Constitución al hogar, para evitar de ese modo la acción policial”, argumenta Larrañaga, quien propone que por orden judicial la policía pueda ingresar a hogares cuando haya sospechas de ilícitos en el lugar.

“Lo que nosotros decimos es que esta propuesta es ineficiente y no cumplirá con su objetivo que es vivir sin miedo. Creemos que este plebiscito no va a salir, que la gente se va a dar cuenta de que es una propuesta muy engañosa”, explica Daniela Buquet, integrante del colectivo No a la Reforma.

La última encuesta sobre intención de voto del plebiscito de la consultora Factum arroja que el 40% de los electores indica que “seguro” votará la iniciativa, mientras que el 16% tiene “dudas” al respecto.

Eduardo Bottinelli, director de Factum, explica al portal de noticias TNU que “alrededor de la mitad de los dudosos termina volcándose al voto” positivo. A su vez, señala que luego de las elecciones primarias el apoyo a la reforma mostró una caída considerable.

Lucas Regal, otro de los voceros del “no” a la reforma, complementa: “Vivir Sin Miedo no dice nada de la evasión fiscal, del lavado de activos ni de la mayoría de delitos que cometen aquellos que tienen más dinero”.

En este sentido, añade, “es peligroso hablar de desplegar una guardia nacional con militares en las “zonas rojas”.

Desde 2009 la inseguridad es señalada por los uruguayos como el principal problema del país. Así indican las encuestas del Latinobarómetro. Ni Buquet ni Regal cuestionan el dato, pero, citando su lema, dicen que “la reforma no es la forma” de revertir la situación.

Ninguno de los candidatos presidenciales respalda la idea. Daniel Martínez, del oficialista Frente Amplio (izquierda), y Luis Lacalle Pou, del Cabildo Abierto (derecha), se oponen.

La policía uruguaya tiene actualmente unos 30.000 efectivos, pero la iniciativa crearía una guardia nacional militarizada, un nuevo cuerpo de seguridad que no hay en el país integrado por 2.000 efectivos militares que cumplirían tareas policiales.

En la actualidad los militares cumplen tareas policiales en algunas reparticiones específicas como la guardia costera o la policía aeroportuaria, y también en los perímetros de cárceles. (I)