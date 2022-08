El Zoológico de Miami compartió una imagen en la que se evidencia que una serpiente mocasín de agua devoró a una pitón birmana en el Parque Nacional de los Everglades, Florida.

En las imágenes de la radiografía, publicadas por el zoológico de Miami, se ve el vientre de la serpiente y, justo en el centro, se puede observar la columna vertebral de la gran pitón. Quienes realizaron el descubrimiento sostienen que la pitón era una cría de un grupo que era objeto de estudio previo.

Según el portal de noticias RT, “Al reptil se le instaló un dispositivo de rastreo en agosto del 2020, y fue liberada de nuevo en su hábitat”.

