Una moneda especial de 25 centavos podría llegar a valer 6.000 dólares

Una moneda de 25 centavos de dólar podría llegar a valer hasta 6.000 dólares por sus características únicas que son buscadas por coleccionistas.

Se trata de los 25 centavos del estado de Wiskonsin, que fue lanzada en 2004. La moneda muestra la imagen de una vaca, una mazorca y un queso, además del nombre del estado, el año en el que fue admitido en la unión y la palabra ‘Forward’.

Los expertos sostienen que algunas de estas monedas tienen una mazorca con una hoja adicional, lo que las convierte en especiales y por lo que su valor podría llegar al mencionado anteriormente. “Se encontraron algunos errores de cuarto de Wisconsin con una ‘hoja extra de tallo de maíz’, ya sea apuntando hacia abajo (“Hoja baja”) o apuntando hacia arriba (“Hoja alta”)”, dice la web Littleton Coin Company”.

Happy #CowAppreciationDay! To celebrate, we reflect back on the 2004 #Wisconsin State Quarter. The reverse design depicts the head of a #cow, a round of cheese and an ear of corn. https://t.co/IaE1fWLp1X #MooMoo pic.twitter.com/sls4a0tTvV