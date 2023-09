Un sismo de 6,2 azotó el norte de Chile

La noche del miércoles 6 de septiembre, un sismo de 6,2 grados de magnitud sacudió el centro y norte de Chile, según reportó el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile.

El sismo, que se registró a 45 kilómetros de profundidad, se sintió en distintas regiones como Atacama y Metropolitana, sector en donde se encuentra la capital Santiago de Chile, y fue considerado como de mediana intensidad.

Tremors felt and can be seen… Coquimbo in San Juan #Sismo #Temblor #temblor #terremoto #Chile #LaSerena pic.twitter.com/LJEd2dY0a9