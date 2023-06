Un perro fue atacado con un machete; trató de defender a un guardia

En un centro comercial, ubicado en el barrio Bolívar de Popayán (Cauca), se registró un hecho indignante. Un hombre atacó e hirió a un perro con un machete.

El hecho se registró en una de las cámaras de seguridad del sector. En el clip se observa cómo el hombre intenta agredir al guardia con el machete. El hombre se defiende con su tolete.

Sin embargo, el perro, cuyo nombre es Jacobo, se percata de lo sucedido e intenta defender al guardia. En su intento fue herido en varias partes de su cuerpo.

Los comerciantes, que adoptaron al can, actuaron de inmediato y lo llevaron a un centro médico. En ese espacio fue sometido a una cirugía para sanar sus heridas. Pese a que la intervención resultó bien, el animal se quedó en observación, reseña revista Semana.

¿Qué pasó con el agresor? Minutos después del hecho, el sujeto fue capturado por la Policía y puesto a órdenes de la Fiscalía. Allí le dictarán sanciones por maltrato animal y agresiones a una persona. Las autoridades desconocen los motivos de la pelea.

Lo sucedido ha dejado indignados a usuarios de redes sociales, quienes advirtieron sobre el peligro hacia las personas y animales.

Casos de maltrato animal se extienden en esta localidad de Colombia

Terry Hurtado, concejal del Movimiento Animalista del Valle, sostuvo que sólo esta semana se han registrado dos casos de maltrato animal en la localidad. Uno de los casos -dijo- fue espeluznante, ya que un hombre ahorcó a su perro en el balcón de su casa.

Afortunadamente, el animal fue rescatado por la Unidad de Protección Animal (Uaepa). En el operativo se rescataron un perro y un gato que podrían están en peligro.

El segundo caso fue en una vivienda, en donde se hallaron 10 perros y un gato que vivían en condiciones precarias. Liliana Sierra, directora de la unidad, señaló que “Nos encontramos una vivienda llena de basura. Es una persona que acumula no solamente animales sino también objetos. Los animales no tienen la más mínima condición para poder sobrevivir; no hay evidencia de que hayan consumido agua o alimento desde hace muchos días”.