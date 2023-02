Un meteorito causó pánico en Texas, Estados Unidos

Esta semana se reportó el avistamiento de un meteorito en el sur de la localidad de Texas, Estados Unidos, cuyos habitantes informaron de una explosión que sacudió sus casas el miércoles por la tarde.

El jefe de la Policía de Mission, César Torres, dijo que la central recibió un aluvión de llamadas de personas que afirmaron que sus casas se sacudieron luego del impacto. El jefe de la central policíaca reveló que el hecho sembró pánico en la ciudad.

Según el portal de noticias RT, “Más tarde, el sheriff del condado de Hidalgo, Eddie Guerra, proporcionó una actualización, para reportar que el Control de Tráfico Aéreo de Houston recibió informes de dos aviones que dijeron haber visto un meteorito al oeste de la ciudad de McAllen, situada cerca de Mission”.

A meteor fell in Mission, Texas today around 5-5:30 pm, making a loud bang, shaking house in a 10 mile radius.



This was filmed over McAllen. 6 miles from Mission. pic.twitter.com/PBLZC3RJfw