Un hombre murió al ser succionado por la turbina de un avión

El hecho ocurrió durante el último fin de semana del año 2022, un empleado de la aerolínea American Airlines perdió la vida tras ser succionado por una de las turbinas de un avión en el Aeropuerto Regional de Montgomery en Estados Unidos.

El hecho ocurrió cuando las personas encargadas de transportar el equipaje se encontraban realizando sus labores. Según el comunicado de la empresa de aviación, sobre las 3 de la tarde en el vuelo Embraer E175, operado por Envoy Air, una persona fue succionada por una de las turbinas del avión.

Debido a este accidente, el aeropuerto estuvo cerrado durante cinco horas y mencionó en un oficio: "Nos entristece mucho enterarnos de esta trágica pérdida. Nuestros pensamientos están con la familia".

Al respecto, la policía informó que adelanta las investigaciones para conocer cómo este hombre fue succionado por la turbina. Es la primera vez que se presenta este tipo de accidentes con estos aviones modelo Embraer E175 de origen brasileño que se dedica a los vuelos comerciales

La aeronave cubría la ruta entre las ciudades de Dallas y Montgomery y había aterrizado con normalidad.

BREAKING: Baggage-handler fatally sucked into American Airlines jet engine at Montgomery Regional Airport in Alabama

