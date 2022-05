Un conductor de aplicación bajó a pasajeros que usaban lenguaje racista

Un conductor blanco en Estados Unidos, de la aplicación Lyft, se negó a llevar a pasajeros que se subieron a su vehículo utilizando términos racistas. Esta acción quedó registrada en video y generó una ola de elogios para James Bode por su reacción, esto, a pesar de haber sido amenazado.

Esta imagen se tornó viral por cómo el conductor tomó la situación en Pensilvania. "Eres un hombre blanco", dijo la primera persona en subir al vehículo, lo que llamó su atención. "¿Perdón?, respondió James.

Ella prosiguió, a pesar de verlo, porque ya su tono era de ironía. "¿Eres un hombre blanco, eres normal, hablas inglés? ". El conductor lució desorientado ante esas preguntas y por ello bajó el volumen de la radio, para saber que estaba escuchando correctamente.

Ya con una mirada seria, de ira y fastidio, el conductor regresó a ver a su pasajera y con evidente incredulidad repitió: "¿Perdón, perdón? No, te puedes bajar del auto", ordenó de inmediato mientras ella trataba de congraciarse como si no hubiera dicho nada incorrecto.

Luego, James mostró su postura al decir que lo que expresó la usuaria era "totalmente inapropiado", destacando que no había diferencia si la personas que estuviera frente al volante fuera blanco o no. En ese momento, la sorprendida fue ella. Le molestó que el conductor, por ser blanco, no compartiera su opinión.

El conductor ratificó su postura de cancelar el viaje y pidió que dejaran el vehículo. Un hombre que acompañaba a la mujer lo insultó y luego amenazó con golpearlo. James respondió que todo estaba grabado en video y que llamaría a la Policía. Sin embargo, por un instante estuvo a punto de perder el control por la arrogancia de los usuarios.

Tras ello, la empresa Lyft felicitó al conductor por su reacción y pidió al mundo que ayuden a erradicar el racismo en todas sus manifestaciones. Mientras que en las redes sociales los elogios para James se multiplicaron.