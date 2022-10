Un cachorro salva a su dueña de sufrir un accidente

Sin duda alguna el perro es el mejor amigo del hombre y siempre nos da motivos para no dudarlo ni un solo instante. Tal es el caso de un cachorro que fue capaz de prevenir que su humana tenga un accidente.

El hecho fue registrado por una cámara de seguridad y compartido en redes sociales. En las imágenes se puede observar como un pequeño peludito acompaña a una mujer de la tercera edad mientras limpia su jardín.

El pequeño can, como sabiendo que la mujer va a sentarse, moviendo su colita empieza a empujar un banco. Utiliza sus dos patitas, luego su trompita y finalmente se acuesta para colocar el asiento justo cuando la señora deja caer su cuerpo y se sienta.

Emocionado le muestra el amor que le tiene. El video ya supera los 5 millones de reproducciones en la red social Twitter.

