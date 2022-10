Twitter será vendido a Elon Musk por USD 44.000 millones

Elon Musk adquirirá la red social por USD 44.000 millones, como lo habían acordado desde tiempo atrás, esto lleva a la anulación del proceso judicial abierto por Twitter contra Musk.

No se ha dado mucha explicación del porqué el deseo de comprar esta red social, sin embargo, el dueño de SpaceX y Tesla ya habló anteriormente de hacer que Twitter sea más útil y platear una nueva aplicación, en una publicación de twitter dijo "Comprar Twitter es un acelerador para crear X, la aplicación de todo"

Buying Twitter is an accelerant to creating X, the everything app