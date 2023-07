Twitter: Elon Musk explica los problemas a escala mundial de este 1 de julio de 2023

Los usuarios reportaron fallas en Twitter, este sábado 1 de julio de 2023.

Varias cuentas dejaron de desplegar los resultados de búsqueda y solo salió un mensaje: "la cuenta ha excedido el límite de búsqueda".

Este fallo se dio, sobre todo, en las computadoras. En los teléfonos celulares no presentó grandes problemas.

Elon Musk dio algunas pistas en su cuenta de Twitter.

"Para abordar los niveles extremos de extracción de datos y manipulación del sistema, hemos aplicado los siguientes límites temporales:

- Las cuentas verificadas están limitadas a leer 6000 publicaciones por día

- Cuentas no verificadas a 600 publicaciones/día

- Nuevas cuentas no verificadas a 300/día"

To address extreme levels of data scraping & system manipulation, we’ve applied the following temporary limits:



- Verified accounts are limited to reading 6000 posts/day

- Unverified accounts to 600 posts/day

- New unverified accounts to 300/day