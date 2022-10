Turista falleció al caer de una tirolesa en Brasil

En la localidad de Ceará, Brasil, perdió la vida tras caer de una atracción turística y el momento quedó grabado en video por el mismo hombre.

El turista, identificado como Sergio Murilo de Lima, cayó de una tirolesa, cuya estructura se derrumbó en medio del ‘viaje’ del hombre de 39 años de edad.

Él mismo grabó su paso por la tirolesa y su caída, así como su esposa también registró en video el momento del accidente. Tras la caída, la esposa de Murilo corrió a ayudar al hombre quien tuvo que ser llevado por asistentes médicos hasta un hospital, pero el turista falleció en el camino hacia la casa de salud.

O turista Sérgio Murilo Lima, de 39 anos, filmou a queda da tirolesa que o levou à sua morte, na praia de Canoa Quebrada, no estado do Ceará. O acidente ocorreu no dia 10 de outubro, após a viga de sustentação do equipamento romper durante um passeio pelas dunas da praia. pic.twitter.com/KNv7uZet3l