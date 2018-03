Trump y Xi Jinping buscan desnuclearización "irreversible" de Corea del Norte

El presidente estadounidense, Donald Trump, y su homólogo chino, Xi Jinping, se comprometieron hoy en una llamada a mantener la presión y las sanciones hasta que Corea del Norte tome medidas tangibles hacia una desnuclearización "completa, verificable e irreversible".



Esta llamada telefónica llegó un día después de que Trump aceptara la invitación del líder norcoreano, Kim Jong-un, para sostener una cumbre y reunirse próximamente, aunque todavía se desconoce la fecha exacta.



"Los dos líderes dieron la bienvenida a la perspectiva del diálogo entre Estados Unidos y Corea del Norte, y se comprometieron a mantener la presión y las sanciones hasta que Corea del Norte tome medidas tangibles hacia una desnuclearización completa, verificable e irreversible", informó la Casa Blanca en un comunicado.



Según la nota, Trump expresó su esperanza de que Kim Jong-un elija "un camino más brillante" para el futuro de Corea del Norte.



No obstante, la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, aseguró hoy en su rueda de prensa diaria que Trump no se encontrará con su homólogo norcoreano hasta que vea "acciones concretas" y "verificables" de parte de Pyongyang.



Por su parte, el vicepresidente Mike Pence dijo hoy que su Gobierno no hizo "ninguna concesión" para lograr que Corea del Norte accediera a negociar, y atribuyó ese avance a la estrategia de Trump para "aislar" al régimen norcoreano.



"Los norcoreanos van a venir a la mesa negociadora a pesar de que Estados Unidos no haya hecho ninguna concesión, y de que, trabajando de cerca con nuestros aliados, hemos aumentando constantemente la presión al régimen de Kim" (Jong-un), apuntó Pence en un comunicado.



El anuncio sobre la reunión entre ambos mandatarios lo hizo el jefe de la Oficina de Seguridad Nacional de Corea del Sur, Chung Eui-yong, quien se reunió este jueves con Trump en la Casa Blanca para transmitirle un mensaje de Kim Jong-un, a quien había visto el lunes en Pyongyang.



Aunque algunos informes de prensa indicaron que Chung Eui-yong había entregado a Trump una carta de Kim solicitándole la reunión, fuentes de la Casa Blanca negaron la noche del jueves la existencia de esa misiva, y aseguraron que el funcionario surcoreano transmitió verbalmente a Trump las intenciones del líder norcoreano. (I)