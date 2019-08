Trump vuelve a referirse en Twitter a Groenlandia

Al parecer, Donald Trump no ha renunciado a sus planes de comprar Groenlandia. El presidente de EE.UU. volvió a referirse al asunto, esta vez prometiendo a los residentes locales que no va a construir una 'Torre Trump' en la isla más grande del mundo.

"Prometo no hacer esto en Groenlandia", escribió el mandatario en su cuenta de Twitter, junto con un collage de fotos que muestra un rascacielos con la inscripción 'Trump' entre pequeñas casas de un piso y con el paisaje groenlandés como fondo.

Como era de esperar, Twitter explotó. "¡Haz Groenlandia grande otra vez!", proclamó un usuario, refiriéndose al icónico lema de Trump, "Make America Great Again" ("Haz Estados Unidos grande otra vez", en inglés) o MAGA (por sus siglas en ese idioma).

Aunque muchos internautas aplaudieron el buen sentido del humor del presidente, otros lo criticaron por sus ideas "infantiles" y "narcisistas".

I promise not to do this to Greenland! pic.twitter.com/03DdyVU6HA