Trump logra acuerdo con México sobre inmigración y suspende aranceles

El presidente de Estados Unidos anunció que los aranceles que dijo iba a imponer a México quedan suspendidos.

“Me complace informar que Estados Unidos ha alcanzado un acuerdo firmado con México. Los aranceles programados para ser implementados por EE.UU. el lunes, en contra de México, quedan suspendidos indefinidamente”, tuiteó Trump.

I would like to thank the President of Mexico, Andres Manuel Lopez Obrador, and his foreign minister, Marcelo Ebrard, together with all of the many representatives of both the United States and Mexico, for working so long and hard to get our agreement on immigration completed!