Trump declara "emergencia nacional" para construir muro

El presidente estadounidense, Donald Trump, citó el viernes 15 de febrero una supuesta "invasión" a EE.UU. con "drogas y tráfico de personas" para justificar su recurso a una declaración de "emergencia nacional" y reunir así unos 8.000 millones de dólares para financiar la construcción de un muro en la frontera con México.

Del monto anunciado a recaudarse, $ 6.600 millones serían mediante la declaración de emergencia nacional y se sumarían a los $ 1.375 millones aprobados por el Congreso.

President Trump Speaks on the National Security & Humanitarian Crisis on Our Southern Border https://t.co/FqdfFORbv5