Trump defiende a presentadores de Fox News que hicieron comentarios racistas

El presidente de EE.UU., Donald Trump, defendió este domingo vigorosamente a dos presentadores de su canal favorito, Fox News, que han generado polémica por sus comentarios racistas, mientras su jefe de gabinete, Mick Mulvaney, aseguraba que el mandatario no es un "supremacista blanco".

En varios tuits, Trump pidió a Fox News que se mantenga "fuerte" ante la "corrección política", después de que la cadena suspendiera la emisión del programa de una de sus estrellas, Jeanine Pirro, por sus comentarios islamófobos, que se suman a unas declaraciones similares de otro presentador del canal, Tucker Carlson.

"Traigan de vuelta a @JudgeJeanine Pirro. Los demócratas radicales de izquierda, trabajando estrechamente con su querido socio, los medios de comunicación falsos, están usando todos los trucos de los que disponen para SILENCIAR a una mayoría de nuestro País", denunció Trump.

El mandatario añadió que esos grupos "tienen campañas extremas contra los presentadores de @FoxNews a los que les va demasiado bien".

"Fox debe mantenerse fuerte y combatirlos con vigor. Dejen de trabajar taaaan duro para ser políticamente correctos, porque eso solo les restará fuerza, y sigan trabajando por nuestro País. ¡Sean fuertes y prosperarán, sean débiles y morirán!", continuó.

Were @FoxNews weekend anchors, @ArthelNeville and @LelandVittert, trained by CNN prior to their ratings collapse? In any event, that’s where they should be working, along with their lowest rated anchor, Shepard Smith!