Trump: Estados Unidos ya no será más "el policía del mundo"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció en Irak que Estados Unidos ya no será más "el policía del mundo". De esta forma el mandatario estadounidense defendió este miércoles, 26 de diciembre, su decisión de retirar cerca de 2.000 soldados estadounidenses desplegados en territorio sirio, informó la agencia RT.

Además, el presidente ha recordado que el primer objetivo de las tropas estadounidenses en Siria consistió en el desmantelamiento de las bases del Estado Islámico.

"Hace ocho años fuimos allí [a Siria] por tres meses y nunca nos fuimos", dijo Trump. "Ahora lo hacemos de forma correcta y vamos a acabar con esto", recalcó el mandatario, subrayando la viabilidad de su decisión.

. @FLOTUS Melania and I were honored to visit our incredible troops at Al Asad Air Base in Iraq. GOD BLESS THE U.S.A.! pic.twitter.com/rDlhITDvm1

El presidente y la primera dama, Melania Trump, han hecho este miércoles una visita sorpresa a las tropas estadounidenses destinadas en Irak, a las que han dado las gracias personalmente por su labor en el país árabe.

Durante su discurso pronunciado ante los militares, Trump también informó que Estados Unidos no retirará sus tropas de Irak, ya que -sugirió- podría servir como base para "hacer algo en Siria" en caso de que fuera necesario.

Luego de ese anuncio, en su cuenta de Twitter, el primer mandatario informó que culminó su visita reiterando que su país cuenca con gente increíble representando a Estados Unidos. (I)

Just returned from visiting our troops in Iraq and Germany. One thing is certain, we have incredible people representing our Country - people that know how to win!