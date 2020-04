Trump niega haber sugerido inyectar desinfectante para combatir el coronavirus

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo este viernes 24 de abril del 2020 que estaba hablando "sarcásticamente" cuando sugirió que las inyecciones con desinfectante podrían ser un tratamiento contra el coronavirus.

"Estaba haciendo una pregunta sarcásticamente a los reporteros como usted, simplemente para ver qué ocurriría", afirmó Trump al ser preguntado por esa afirmación durante un acto en la Casa Blanca, en el que firmó un nuevo plan de rescate de casi 500.000 millones de dólares para ayudar a hospitales y empresas frente al coronavirus.

Poco antes, su portavoz, Kayleigh McEnany, se limitó a indicar que eran los medios de comunicación los que habían "sacado irresponsablemente de contexto" las palabras del presidente.

Durante su rueda de prensa diaria este jueves, Trump especuló con la posibilidad de que se pudieran hacer tratamientos con "luz ultravioleta" a pacientes de covid-19 y después planteó una idea que alarmó visiblemente a algunos expertos en salud de su Gobierno.

Advertencias de Lysol

"Observo que el desinfectante lo noquea (al coronavirus) en un minuto. Un minuto. ¿Habría una posibilidad de hacer algo así con una inyección al interior, como una limpieza?" dijo Trump. "Habrá que apelar a los médicos para esto, pero me parece interesante", señaló el presidente.

La afirmación de Trump generó una fuerte controversia y llevó incluso a la compañía que fabrica el desinfectante de limpieza Lysol a emitir este viernes un comunicado en el que advierte de que sus productos no deben ingerirse o inyectarse en el cuerpo humano "bajo ninguna circunstancia".

Reminder: Lysol disinfectant and hygiene products should only be used as directed and in line with usage guidelines pic.twitter.com/yPVhvINxbU